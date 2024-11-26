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03:30, 26 ноября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла секреты долгой жизни местных

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Италии, пообщалась с местными жителями и раскрыла секреты их долгой жизни и хорошей формы. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации обратила внимание на умение итальянцев не спешить. «Итальянцы умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам. Долгие ужины с друзьями, которые они специально растягивают на подольше, разговоры обо всем на свете, но всегда на позитивной ноте», — описала она жителей европейской страны.

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Вторым секретом долголетия итальянцев стало активное общение с окружающими даже в пожилом возрасте. Так, люди принимают гостей, общаются с друзьями, ходят в гости, что положительно сказывается на здоровье. Также на помощь местным приходит средиземноморская диета, состоящая из свежих сезонных овощей и фруктов.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

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