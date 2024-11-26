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12:05, 26 ноября 2024Экономика

Российский город остался без воды

Центр Барнаула остался без воды из-за коммунальной аварии
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Жители центральных районов Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Вода не поступает в 8,4 тысячи частных и 985 многоквартирных домов, в которых проживает примерно 152 тысячи человек. Также без воды остались девять тысяч административных зданий и 117 соцобъектов.

Авария случилась на пересечении Павловского тракта и Новороссийской улицы. Вода залила проезжую часть. Отмечается, что вода залила котлован, чтобы начать ремонт, его нужно освободить. Ожидается, что последствия аварии устранят к шести часам утра среды, 27 ноября. В городе возможны и новые отключения.

Тем временем метель почти на неделю оставила без электричества больше сотни тысяч россиян в Центральной России. В Смоленской области без ресурса оказалось 48 тысяч человек, ту же цифру сообщают и тверские коммунальщики. В Калужской области электричество отсутствует у 11 тысяч жителей — в основном отключения коснулись Спас-Деменского, Людиновского, Кировского и Юхновского районов региона.

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