Российский город остался без воды

Центр Барнаула остался без воды из-за коммунальной аварии

Жители центральных районов Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Вода не поступает в 8,4 тысячи частных и 985 многоквартирных домов, в которых проживает примерно 152 тысячи человек. Также без воды остались девять тысяч административных зданий и 117 соцобъектов.

Авария случилась на пересечении Павловского тракта и Новороссийской улицы. Вода залила проезжую часть. Отмечается, что вода залила котлован, чтобы начать ремонт, его нужно освободить. Ожидается, что последствия аварии устранят к шести часам утра среды, 27 ноября. В городе возможны и новые отключения.

Тем временем метель почти на неделю оставила без электричества больше сотни тысяч россиян в Центральной России. В Смоленской области без ресурса оказалось 48 тысяч человек, ту же цифру сообщают и тверские коммунальщики. В Калужской области электричество отсутствует у 11 тысяч жителей — в основном отключения коснулись Спас-Деменского, Людиновского, Кировского и Юхновского районов региона.