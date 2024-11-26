Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 26 ноября 2024Силовые структуры

Российский суд посадил педофила на 12 лет за переписку с детьми и порнографию

В Курской области суд дал 12 лет педофилу за переписку с детьми и порнографию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он признан виновным в совершении 16 преступных эпизодов по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 10 эпизодов по статье 242 («Порнография») и по статье 135 («Развратные действия, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста») УК РФ.

Следствие и суд установили, что мужчина знакомился в соцсети и мессенджере с детьми и вел с ними переписку на сексуальные темы, просил отправить ему фотографии интимного характера. Также он распространял в интернете детскую порнографию. По уголовному делу признано потерпевшими 26 несовершеннолетних.

21 ноября сообщалось, что в Москве за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек перед судом предстанет мигрант из Узбекистана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при Трампе

      Известная российская актриса рассказала о делающей уборку в ее квартире матери

      Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии

      Раскрыты детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

      Умер автор культовых голливудских комедий

      ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника

      США заявили о завершении процесса выделения 50 миллиардов долларов Киеву из активов РФ

      В США заявили о влиянии Китая на отношения КНДР с Россией

      Украину предостерегли от нарушения конвенции о противопехотных минах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше