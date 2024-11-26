Российский суд посадил педофила на 12 лет за переписку с детьми и порнографию

В Курской области суд дал 12 лет педофилу за переписку с детьми и порнографию

В Курской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он признан виновным в совершении 16 преступных эпизодов по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 10 эпизодов по статье 242 («Порнография») и по статье 135 («Развратные действия, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста») УК РФ.

Следствие и суд установили, что мужчина знакомился в соцсети и мессенджере с детьми и вел с ними переписку на сексуальные темы, просил отправить ему фотографии интимного характера. Также он распространял в интернете детскую порнографию. По уголовному делу признано потерпевшими 26 несовершеннолетних.

21 ноября сообщалось, что в Москве за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек перед судом предстанет мигрант из Узбекистана.