Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

В Забайкалье военного осудили на 2 года за временное уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы Ивана Толстоулакова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военнослужащий решил отдохнуть от обязаностей и не вернулся в часть 9 января. Он добровольно прибыл 25 января.

Толстокулаков будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции.