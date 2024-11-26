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09:30, 26 ноября 2024Силовые структуры

Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

В Забайкалье военного осудили на 2 года за временное уклонение от службы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы Ивана Толстоулакова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военнослужащий решил отдохнуть от обязаностей и не вернулся в часть 9 января. Он добровольно прибыл 25 января.

Толстокулаков будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции.

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