Российского военного осудили почти на три года за отказ ехать в зону СВО

На Сахалине суд приговорил почти к 3 годам военного за отказ ехать в зону СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, военный испугался за свою жизнь, поэтому решил не ехать на СВО. На глазах сослуживцах он отказался выполнить приказ командира.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военного Дмитрия Акимова за уклонение от службы и кражу.