Российского военного осудили на восемь лет за уклонение от службы и кражу

В Абакане суд приговорил к 8 годам военного за уклонение от службы и кражу

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военного Дмитрия Акимова за уклонение от службы и кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 11 июля Акимов самовольно оставил место службы и уехал в Абакан. Он устроился там на работу и проводил время по своему усмотрению. Однако 8 августа его задержали полицейские за кражу. Так нахождение осужденного вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Отмечается, что военный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Сергея Чебыкина, напавшего с ножом на полицейского.