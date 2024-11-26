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10:32, 26 ноября 2024Россия

Российский военный получал всего 21 тысячу рублей за участие в СВО

Военный из Свердловской области получал всего 21 тысячу рублей за участие в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный из Талицы Свердловской области получал всего 21 тысячу рублей за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

С просьбой о помощи обратилась мать российского военнослужащего. По ее словам, сын отправился на фронт по мобилизации, и за все время его довольствие составляло всего 21 тысячу рублей.

«Мама мобилизованного переживала, что сын сидит на передовой, а получает всего 21 тысячу рублей. Разобрались», — написал Иванов.

После обращения матери денежное довольствие солдату стали выплачивать в полном объеме.

Другому бойцу из Талицы, со слов его жены, и вовсе два месяца не выплачивали денежное довольствие. «Причем в личном кабинете начисления есть, а на счету денег — нет», — рассказал депутат, уточнив, что после запроса в военную прокуратуру проблема была решена.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие, он также не получил единовременную и региональную денежные выплаты.

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