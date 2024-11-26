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14:25, 26 ноября 2024Силовые структуры

Российскую журналистку осудили на четыре года за конфиденциальное сотрудничество

Суд дал 4 года журналистке из Читы Новак за сотрудничество с иностранцами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ZABTV / YouTube

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор журналистке Нике Новак из Читы за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Об этом РБК сообщила ее адвокат Юлия Кузнецова.

По ее словам, Новак получила четыре года лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Фабула обвинения неизвестна, суд проходил в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно» на материалах уголовного дела.

Лефортовский суд Москвы арестовал Новак в декабре 2023 года, в октябре ее этапировали в Забайкальский край.

Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске недалеко от границы с Монголией. После окончания вуза она работала корреспондентом в Донбассе с ноября 2014 по февраль 2015 года. После Новак руководила творческим кружком для детей в Чите.

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