Российскую журналистку осудили на четыре года за конфиденциальное сотрудничество

Суд дал 4 года журналистке из Читы Новак за сотрудничество с иностранцами

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор журналистке Нике Новак из Читы за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Об этом РБК сообщила ее адвокат Юлия Кузнецова.

По ее словам, Новак получила четыре года лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Фабула обвинения неизвестна, суд проходил в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно» на материалах уголовного дела.

Лефортовский суд Москвы арестовал Новак в декабре 2023 года, в октябре ее этапировали в Забайкальский край.

Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске недалеко от границы с Монголией. После окончания вуза она работала корреспондентом в Донбассе с ноября 2014 по февраль 2015 года. После Новак руководила творческим кружком для детей в Чите.