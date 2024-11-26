Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:37, 26 ноября 2024Экономика

Рост зарплат в строительной отрасли связали с мигрантами

РСС: зарплаты на стройках в России выросли до трех раз из-за нехватки мигрантов
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2024 году зарплаты на стройках в России выросли — у некоторых специальностей доходы увеличились в три и более раза. Такой рост вице-президент Российского союза строителей (РСС) Максим Федорченко связал с нехваткой мигрантов, его цитирует газета «Ведомости».

На заседании экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике Федорченко заявил, что зарплаты в отрасли поднимают из-за вынужденного оттока рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточения миграционной политики, которое привело к дефициту иностранных рабочих. Еще одной причиной называют ослабление рубля, из-за которого приезжим специалистам не так выгодно работать.

По словам зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, на стройках сейчас не хватает более 300 тысяч человек. Изменить ситуацию может ожидаемое сворачивание общих объемов строительства и рост производительности труда в отрасли. Массово и одномоментно заместить иностранную рабочую силу российскими рабочими хотя бы в строительной отрасли невозможно, пояснил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Материалы по теме:
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры. Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры.Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
14 июля 2024
«Выгоревшие руководители могут уйти в доставку» Почему зарплаты айтишников и курьеров в России сравнялись?
«Выгоревшие руководители могут уйти в доставку»Почему зарплаты айтишников и курьеров в России сравнялись?
17 августа 2024

Удорожание труда приводит к росту себестоимости жилья — как отмечал ранее Глушков, с начала года зарплаты строителей увеличилась примерно на 35 процентов из-за кадрового голода. Активнее всего росли зарплаты инженерно-технических сотрудников в строительстве и квалифицированных рабочих в промышленности — на 12,5 и 12,3 процента соответственно. Также в топ специальностей с самыми быстрорастущими зарплатами вошли инженерно-технические работники в промышленности и сотрудники отрасли транспорта и логистики.

Потребность в работниках в России для заполнения вакансий за второй квартал 2024 увеличилась на 10 процентов, достигнув рекорда в 2,7 миллиона человек. Больше всего предложений зафиксировано в обрабатывающих производствах и торговле. По информации издания, высокий дефицит сотрудников вызвали эффект демографической ямы и отток мигрантов. Помимо этого, потребность в кадрах повысило расширение производства продукции военно-промышленного комплекса.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Рецидивист изнасиловал жительницу Луганска в подворотне и угрожал дверным ключом

      В России рухнуло число товаров в магазинах по акции

      Рост зарплат в строительной отрасли связали с мигрантами

      В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      На Украине подтвердили продвижение армии России в районе Купянска

      Российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ

      Ступени Ariane 6 отправили на Куру

      Россиянам назвали провоцирующие рак продукты

      Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше