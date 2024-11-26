Рост зарплат в строительной отрасли связали с мигрантами

РСС: зарплаты на стройках в России выросли до трех раз из-за нехватки мигрантов

В 2024 году зарплаты на стройках в России выросли — у некоторых специальностей доходы увеличились в три и более раза. Такой рост вице-президент Российского союза строителей (РСС) Максим Федорченко связал с нехваткой мигрантов, его цитирует газета «Ведомости».

На заседании экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике Федорченко заявил, что зарплаты в отрасли поднимают из-за вынужденного оттока рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточения миграционной политики, которое привело к дефициту иностранных рабочих. Еще одной причиной называют ослабление рубля, из-за которого приезжим специалистам не так выгодно работать.

По словам зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, на стройках сейчас не хватает более 300 тысяч человек. Изменить ситуацию может ожидаемое сворачивание общих объемов строительства и рост производительности труда в отрасли. Массово и одномоментно заместить иностранную рабочую силу российскими рабочими хотя бы в строительной отрасли невозможно, пояснил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Удорожание труда приводит к росту себестоимости жилья — как отмечал ранее Глушков, с начала года зарплаты строителей увеличилась примерно на 35 процентов из-за кадрового голода. Активнее всего росли зарплаты инженерно-технических сотрудников в строительстве и квалифицированных рабочих в промышленности — на 12,5 и 12,3 процента соответственно. Также в топ специальностей с самыми быстрорастущими зарплатами вошли инженерно-технические работники в промышленности и сотрудники отрасли транспорта и логистики.

Потребность в работниках в России для заполнения вакансий за второй квартал 2024 увеличилась на 10 процентов, достигнув рекорда в 2,7 миллиона человек. Больше всего предложений зафиксировано в обрабатывающих производствах и торговле. По информации издания, высокий дефицит сотрудников вызвали эффект демографической ямы и отток мигрантов. Помимо этого, потребность в кадрах повысило расширение производства продукции военно-промышленного комплекса.