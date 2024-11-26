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01:00, 26 ноября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» оголила грудь и ягодицы в новом видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», поделилась с фанатами новым откровенном видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах спортсменка запечатлена позирующей на балконе, повернувшись к камере боком. На ней частично оголяющий грудь бюстгальтер и обнажающая ягодицы юбка длины мини, оформленная кружевами. Для своего образа знаменитость также примерила красные лакированные сапоги и распустила волосы.

Поклонники оценили ролик девушки в комментариях. «Ты, как всегда, смотришься красиво», «Никогда не разочаровываешь», «Шикарная», «Где ты? Очень хочу к тебе присоединиться», «Мисс совершенство», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша опубликовала фото в откровенном купальнике.

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