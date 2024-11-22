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21:36, 22 ноября 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» обнажила ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @deniserocha.videos

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша похвасталась фото в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», снялась у бассейна под открытым небом. Она позировала в бело-голубом бикини с черной окантовкой, которое включало в себя топ с глубоким вырезом и V-образные стринги.

При этом блогерша продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. В том числе она повернулась спиной к камере, показав ягодицы.

Ранее в ноябре звезда с самыми идеальными ягодицами в мире, британская телеведущая Майя Джама прошлась по улице в расстегнутых шортах.

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