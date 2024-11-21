Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире прошлась по улице в расстегнутых шортах

Британская телеведущая Майя Джама прошлась по улице в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит The Sun.

Папарацци запечатлели звезду с самыми идеальными ягодицами в мире на прогулке с другом. Так, знаменитость предстала перед камерами в черных солнцезащитных очках, голубом бикини и расстегнутых шортах. При этом она была с распущенными волосами и несла в руке обувь.

В августе сообщалось, что Майя Джама вышла в свет в откровенном образе. Тогда телеведущая пришла в ресторан Belvedere в Лондоне в латексном мини-платье бренда Di Petsa с глубоким V-образным декольте и несколькими разрезами.