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07:01, 21 ноября 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире прошлась по улице в расстегнутых шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Британская телеведущая Майя Джама прошлась по улице в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит The Sun.

Папарацци запечатлели звезду с самыми идеальными ягодицами в мире на прогулке с другом. Так, знаменитость предстала перед камерами в черных солнцезащитных очках, голубом бикини и расстегнутых шортах. При этом она была с распущенными волосами и несла в руке обувь.

В августе сообщалось, что Майя Джама вышла в свет в откровенном образе. Тогда телеведущая пришла в ресторан Belvedere в Лондоне в латексном мини-платье бренда Di Petsa с глубоким V-образным декольте и несколькими разрезами.

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