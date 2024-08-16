Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире вышла в свет в латексном платье

Телезвезда Майя Джама пришла в ресторан Belvedere в Лондоне в латексном платье

Телезвезда Майя Джама вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя обладательница самых идеальных ягодиц в мире пришла в ресторан Belvedere в Лондоне в латексном мини-платье бренда Di Petsa с глубоким V-образным декольте и несколькими разрезами. В качестве обуви она выбрала босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца, браслеты и несколько колец.

Звездой с самыми идеальными ягодицами в мире Джаму назвал руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.