Шнуров высказался о развитии российских артистов

Сергей Шнуров заявил, что музыкальная индустрия в России развивается очень бурно

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что музыкальная индустрия в России развивается очень бурно. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

По словам музыканта, сейчас появляется много новых артистов, так что никто не успевает за трендами отечественной музыки.

«Музыкальная индустрия развивается настолько бурно, что мы не поспеваем за происходящим. Почти каждый день выходят новые альбомы людей, которых мы просто не знаем. И у них есть свой слушатель, что, наверное, хорошо», — заявил Шнуров.

Ранее стало известно, что Шнуров прокомментировал слухи о том, что Инстасамка станет новой солисткой коллектива.