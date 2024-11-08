Шнуров прокомментировал слухи об Инстасамке в «Ленинграде»

Сергей Шнуров опроверг слухи, что Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, не будет солисткой группы «Ленинград» после выхода совместного альбома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью музыканта Сергея Шнурова.

По словам лидера коллектива, солисткой может стать любая женщина, но пока Зотеева не стала участницей «Ленинграда».

«В определенных обстоятельствах любая женщина может стать солисткой "Ленинграда", и часто так и случается. Пусть ненадолго, но от души. Но пока что мы ограничились совместным альбомом», — заявил Шнуров.

Как уточнил музыкант, совместная работа со скандальной артисткой над их совместным альбомом проходила «игриво и легко».

Ранее стало известно, что релиз совместного альбома Дарьи Зотеевой и группы «Ленинград» состоится 8 ноября. Проект носит название «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть песен.