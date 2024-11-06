Раскрыта дата выхода совместного альбома Инстасамки и группы «Ленинград»

Совместный альбом Инстасамки и группы «Ленинград» выйдет 8 ноября

Релиз совместного альбома российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и группы «Ленинград» состоится 8 ноября. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Проект носит название «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть песен, среди которых «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

Ранее желание лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова вернуться на сцену объяснили эмоциональным состоянием артиста.

До этого дуэту Инстасамки и Шнурова предрекли статус самого дорогого в России.