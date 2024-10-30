Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:08, 30 октября 2024Культура

Дуэту Инстасамки и Шнурова предрекли статус самого дорогого в России

Mash: дуэт Инстасамки и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дуэт российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкантам предложили выступить вместе за 60 миллионов рублей после появления новостей о том, что Зотеева может стать новой солисткой коллектива. Отмечается, что в рамках предполагаемого сотрудничества артисты будут делить гонорар пополам. На данный момент переговоры между ними продолжаются, уточняет канал.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил кандидатуру Инстасамки на роль солистки «Ленинграда».

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

      В Германии заявили о попытках превратить Грузию во вторую Украину

      Расправившегося в храме с работницей трапезной россиянина отправили на лечение

      Одну категорию людей призвали отказаться от двух продуктов на завтрак

      Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

      В российском регионе резко вырос вылов деликатесной рыбы

      В российской школе в туалетах для мальчиков установили камеры видеонаблюдения

      Дуэту Инстасамки и Шнурова предрекли статус самого дорогого в России

      Глава РФС оценил вероятность допуска сборной России до квалификации ЧМ-2026 в декабре

      Раскрыты грустные подробности жизни знаменитой «девушки-вампира» из XVII века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше