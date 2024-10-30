Дуэту Инстасамки и Шнурова предрекли статус самого дорогого в России

Mash: дуэт Инстасамки и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России

Дуэт российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкантам предложили выступить вместе за 60 миллионов рублей после появления новостей о том, что Зотеева может стать новой солисткой коллектива. Отмечается, что в рамках предполагаемого сотрудничества артисты будут делить гонорар пополам. На данный момент переговоры между ними продолжаются, уточняет канал.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил кандидатуру Инстасамки на роль солистки «Ленинграда».

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград».