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03:24, 26 ноября 2024Мир

Штаб Харрис попросил пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности

Штаб Харрис начал собирать средства, чтобы привлечь Трампа к ответственности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Штаб проигравшей на выборах президента США Камалы Харрис после сообщений о долгах, рекордных тратах и отпуске политика на Гавайях собирает средства, чтобы «привлечь к ответственности Дональда Трампа». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что штаб политика продолжит строить фундамент для ресурсов, необходимых для привлечения Трампа к ответственности на протяжении следующих четырех лет.

Размер пожертвований стартует от 50 долларов.

Ранее стало известно, что кампания вице-президента США Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам за последние 20 лет.

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