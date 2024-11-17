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21:37, 17 ноября 2024Мир

Результат Харрис на выборах стал худшим для демократов за 20 лет

NYT: результат Харрис на выборах стал худшим для демократов за 20 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Hu Yousong / Global Look Press

Кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам за последние 20 лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что, несмотря на значительное финансовое преимущество, Харрис стала первым за 20 лет кандидатом от демократов, проигравшим и выборы, и общенациональное голосование. Вице-президент упустила преимущество во всех ключевых штатах. При этом газета утверждает, что средств для проведения агитации было достаточно.

«У нас было столько средств, что было сложно эффективно их распределить», — отмечает один из союзников Харрис.

Ранее профессор истории Аллан Лихтман, спрогнозировавший победу Камалы Харрис на выборах президента США, объяснил свою ошибку. Историк объяснил, что прогнозировал итоги голосования, опираясь на гипотезу, что «рациональный, прагматичный электорат» оценивает работу действующей администрации и на основании этого делает выбор. Лихтман объяснил свою ошибку дезинформацией, а также работой избранного президента США Дональда Трампа с темными сторонами американской реальности.

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