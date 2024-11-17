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05:22, 17 ноября 2024Мир

В США объяснили поражение Харрис на выборах

Профессор истории Лихтман объяснил поражение Харрис темными импульсами Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Профессор истории Аллан Лихтман, спрогнозировавший победу Камалы Харрис на выборах президента США, объяснил свою ошибку. Об этом он высказался в беседе с The Guardian.

Историк объяснил, что прогнозировал итоги голосования, опираясь на гипотезу, что «рациональный, прагматичный электорат» оценивает работу действующей администрации и на основании этого делает выбор. Лихтман объяснил свою ошибку дезинформацией, а также работой избранного президента США Дональда Трампа с темными сторонами американской реальности.

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«Мы видели, как Трамп гораздо чаще, чем когда-либо в истории этой страны, направлял самые темные импульсы американской жизни — то, что всегда было с нами, но на этот раз усилилось в геометрической прогрессии: расизм, женоненавистничество, ксенофобия, антисемитизм», — объяснил он.

Лихтман признал, что сотрудничество Трампа с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском «сломало прогностическую модель». Однако он обещал скорректировать систему к следующему голосованию.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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