В США объяснили поражение Харрис на выборах

Профессор истории Лихтман объяснил поражение Харрис темными импульсами Трампа

Профессор истории Аллан Лихтман, спрогнозировавший победу Камалы Харрис на выборах президента США, объяснил свою ошибку. Об этом он высказался в беседе с The Guardian.

Историк объяснил, что прогнозировал итоги голосования, опираясь на гипотезу, что «рациональный, прагматичный электорат» оценивает работу действующей администрации и на основании этого делает выбор. Лихтман объяснил свою ошибку дезинформацией, а также работой избранного президента США Дональда Трампа с темными сторонами американской реальности.

«Мы видели, как Трамп гораздо чаще, чем когда-либо в истории этой страны, направлял самые темные импульсы американской жизни — то, что всегда было с нами, но на этот раз усилилось в геометрической прогрессии: расизм, женоненавистничество, ксенофобия, антисемитизм», — объяснил он.

Лихтман признал, что сотрудничество Трампа с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском «сломало прогностическую модель». Однако он обещал скорректировать систему к следующему голосованию.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.