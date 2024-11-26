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11:35, 26 ноября 2024Экономика

Силуанов нашел плюсы в снижении курса рубля

Глава Минфина России Силуанов назвал ослабление рубля благоприятным для экспорта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Текущий курс рубля, который по основным мировым валютам опустился до минимума с марта 2022 года, благоприятен для экспортеров. Такие плюсы в курсовой динамике нашел министр финансов России Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

На пленарном заседании IX международного форума Финансового университета чиновник отметил, что стоимость валюты для компаний, продающих товары за рубеж, важнее ключевой ставки Центробанка, которая достигла рекордных 21 процента.

Впрочем, министр не стал оценивать курс как хороший или плохой. «Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», — пояснил он.

Что касается ставки, то Силуанов призвал не думать о ее повышении часто, потому что «если думаешь много об этом, сбывается». Вместо этого он предложил думать об обратном и надеяться, что инфляция остановится.

В начале торгового дня во вторник, 26 ноября, доллар на рынке Форекс и межбанковском рынке, торги на котором использует для определения курса Центробанк, преодолел отметку в 105 рублей. Евро поднялся выше 110 рублей, а юань на Мосбирже перешел границу 14,5 рубля.

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