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15:48, 26 ноября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности обстрела автобуса в Новой Каховке

Сальдо: в результате обстрела автобуса в Новой Каховке пострадали 11 человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

В результате обстрела автобуса в Новой Каховке пострадали 11 человек, 4 из них не выжили. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести», — заявил Сальдо. По его словам, семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. «Обстрел города противником велся из 120- миллиметрового миномета», — рассказал чиновник.

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