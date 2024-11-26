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15:28, 26 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке

Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, пишет РИА Новости.

«Обстрел города противником велся из 120- миллиметрового миномета», — сказал он. В результате погибли три человека, семь получили ранения, добавил Василенко.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что в результате атаки ВСУ машина скорой помощи была практически уничтожена. Он пообещал врачам заменить поврежденный автомобиль. Затем губернатор региона Владимир Сальдо проинформировал, что ВСУ атаковали карету скорой помощи дроном «Баба-Яга».

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