ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке

Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, пишет РИА Новости.

«Обстрел города противником велся из 120- миллиметрового миномета», — сказал он. В результате погибли три человека, семь получили ранения, добавил Василенко.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что в результате атаки ВСУ машина скорой помощи была практически уничтожена. Он пообещал врачам заменить поврежденный автомобиль. Затем губернатор региона Владимир Сальдо проинформировал, что ВСУ атаковали карету скорой помощи дроном «Баба-Яга».