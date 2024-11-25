ВСУ ударили по скорой помощи в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине скорой помощи в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, это произошло минувшей ночью в Голопристанском районе, когда медики ехали оказывать экстренную помощь местному жителю с минно-взрывными травмами.

«Водитель и фельдшер успели выскочить из скорой буквально за секунды до удара. Машина была практически уничтожена», — написал Алексеенко, уточнив, что до пациента медики все же добрались. Также он пообещал заменить поврежденный автомобиль скорой помощи.

В этом же месяце ВСУ ударили по машине скорой помощи в селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.