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12:00, 25 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по скорой помощи в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине скорой помощи в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, это произошло минувшей ночью в Голопристанском районе, когда медики ехали оказывать экстренную помощь местному жителю с минно-взрывными травмами.

«Водитель и фельдшер успели выскочить из скорой буквально за секунды до удара. Машина была практически уничтожена», — написал Алексеенко, уточнив, что до пациента медики все же добрались. Также он пообещал заменить поврежденный автомобиль скорой помощи.

В этом же месяце ВСУ ударили по машине скорой помощи в селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.

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