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15:27, 26 ноября 2024Россия

Стало известно о массовом оттоке мигрантов из России

Эксперт по найму Кладов: в 2024-м году Россию покинули миллион мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

С начала 2024-го года Россию покинули миллион мигрантов. Об этом Ura.ru рассказал эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.

По его данным, уехавшие из страны мигранты воздерживаются от возвращения. При этом их средний заработок в производственном секторе на протяжении года составил от 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Сейчас на одного мигранта приходится десять вакансий, отметил Кладов. Отток трудовых ресурсов он связал с вводимыми регионами ограничениями, а также некомфортными бытовыми условиями. При сохранении текущей тенденции страна может столкнуться с нехваткой рабочей силы, заключил эксперт.

Ранее в Госдуме не поддержали инициативу об ограничении мигрантам права на получении вида на жительство в России. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» назвала инициативу избыточной. Вместе с тем она призвала продолжать работу по пресечению нелегальной миграции.

ЖЗЛ
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