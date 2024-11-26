Стало известно о массовом оттоке мигрантов из России

Эксперт по найму Кладов: в 2024-м году Россию покинули миллион мигрантов

С начала 2024-го года Россию покинули миллион мигрантов. Об этом Ura.ru рассказал эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.

По его данным, уехавшие из страны мигранты воздерживаются от возвращения. При этом их средний заработок в производственном секторе на протяжении года составил от 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Сейчас на одного мигранта приходится десять вакансий, отметил Кладов. Отток трудовых ресурсов он связал с вводимыми регионами ограничениями, а также некомфортными бытовыми условиями. При сохранении текущей тенденции страна может столкнуться с нехваткой рабочей силы, заключил эксперт.

Ранее в Госдуме не поддержали инициативу об ограничении мигрантам права на получении вида на жительство в России. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» назвала инициативу избыточной. Вместе с тем она призвала продолжать работу по пресечению нелегальной миграции.