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11:45, 26 ноября 2024Россия

В Госдуме выступили против ограничения получения ВНЖ трудовыми мигрантами

Бессараб: идея ограничить получение ВНЖ трудовыми мигрантами преждевременна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Идея ограничить получение вида на жительство (ВНЖ) в России или российского гражданства трудовыми мигрантами является преждевременной, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвала соответствующую законодательную инициативу избыточной, призвав при этом продолжать работу по пресечению нелегальной иммиграции.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или российского гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора.

«Те, кто приехал под надуманными предлогами, нелегально, прошел через коррупционные составляющие, — вот эти люди, как правило, лишние в системе, они нарушают закон и порядок. Сегодня есть ряд законов, позволяющих навести порядок и делающих невыгодными коррупционные решения, которые ранее у нас, к сожалению, были распространены», — объяснила Бессараб.

При этом она подчеркнула, что идея ограничить получение трудовыми мигрантами ВНЖ или гражданства преждевременна. По словам депутата, подобный запрет может привести к нежелательным последствиям.

Население недовольно как раз теми проблемами, которое создала нелегальная миграция, преступные элементы. А если у нас будет трудовой мигрант, который чистит дворы, убирает снег, водит трамваи, я не думаю, что люди будут против. Наоборот, есть нехватка персонала

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

22 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимы трудовые мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране. Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов.

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