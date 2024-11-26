В Госдуму внесли проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

В Госдуму внесут законопроект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

Депутаты государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или российского гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, предлагается запретить въезд на территорию России членам семей, а также близким родственникам иностранных работников, которые были привлечены в рамках организованного набора.

В проекте также говорится об ограничении продолжительности пребывания трудового мигранта на территории России сроком действия трудового договора, по истечении которого иностранных гражданин должен выехать. Кроме того, работодателю необходимо будет обеспечить обратный выезд своего работника из страны и запретить мигранту переходить к другому работодателю на территории России.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей-мигрантов. Речь идет об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Кроме того, звучало предложение проверять законность пребывания их семей на территории России.