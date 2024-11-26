Стало известно о неожиданной находке на месте подрыва «Северных потоков»

RMF24: на месте подрыва «Северных потоков» обнаружили следы тротила

Польские специалисты обнаружили следы тротила в пробах воды с места подрыва ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает RMF24.

«Эксперты не обнаружили остатков химического оружия, которое присутствовало во многих местах Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Однако в трех образцах они обнаружили следы тротила», — указывает польская радиостанция.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в подрыве «Северных потоков» напрямую участвовали диверсанты из «англосаксонских спецслужб».