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16:21, 26 ноября 2024Мир

Стало известно о неожиданной находке на месте подрыва «Северных потоков»

RMF24: на месте подрыва «Северных потоков» обнаружили следы тротила
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Польские специалисты обнаружили следы тротила в пробах воды с места подрыва ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает RMF24.

«Эксперты не обнаружили остатков химического оружия, которое присутствовало во многих местах Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Однако в трех образцах они обнаружили следы тротила», — указывает польская радиостанция.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в подрыве «Северных потоков» напрямую участвовали диверсанты из «англосаксонских спецслужб».

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