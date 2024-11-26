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11:25, 26 ноября 2024Мир

В СВР заявили о причастности «англосаксонских спецслужб» к подрыву «Северных потоков»

Глава СВР Нарышкин: спецслужбы США и Британии участвовали в подрыве газопроводов
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Диверсанты западных спецслужб, в частности профессионалы из США и Великобритании, напрямую участвовали в подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС.

«Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб», — рассказал глава разведведомства.

Англосаксы — племенное объединение древних германцев, переселившихся с территории современных Германии и Дании на Британские острова в эпоху раннего Средневековья.

Ранее Нарышкин заявил, что западные страны используют «полк Калиновского», подразделение воюющих в рядах Вооруженных сил Украины белорусских добровольцев, для дестабилизации ситуации в Белоруссии.

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