Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:53, 26 ноября 2024Экономика

Стоимость возможной аренды Кремля оценили

Эксперт Окулов: возможная аренда Кремля под офисы стоила бы до 4,05 млрд руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Руководитель аукционного дома Андрей Окулов оценил, во сколько обошлась бы аренда Московского Кремля, если бы его сдавали под офисы для элитного бизнес-центра. Соответствующую сумму он назвал в разговоре с изданием «Екатеринбург Онлайн».

Эксперт предположил, что с учетом того, что стоимость аренды элитных помещений в среднем составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр, минимальная расценка составила бы 270 миллионов рублей. Однако, обращая внимание на то, что Кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и центр государственной власти, обладающий особой уникальностью и являющийся отражением всей истории России, его стоимость нельзя измерять исключительно рублями, подчеркнул Окулов. «Учитывая премию за уникальность, ставка может увеличиться в 10-15 раз, то есть до 4,05 миллиарда рублей в месяц. Аренда всего первого этажа Эйфелевой башни для мероприятия стоит около 200 тысяч евро за вечер (около 200 миллионов рублей), в "Бурдж-Халифа" (сверхвысотном небоскребе в Дубаеприм. «Ленты.ру») аренда пентхауса стоит около 150 тысяч долларов в месяц (около 15 миллионов рублей). Так что аренда Кремля, если бы она была возможна, стала бы самой дорогой в мире», — убежден специалист.

Помимо этого, при возможной аренде Кремля понадобятся расходы на его содержание — круглосуточную охрану, реставрацию, озеленение, освещение, отопление и кондиционирование. Одно обслуживание такого объекта может обходиться в десятки миллионов рублей в месяц, что влияет на стоимость аренды, добавил эксперт.

Ранее в ноябре стало известно, что предприниматель Алла Аксельрод выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при Трампе

      Известная российская актриса рассказала о делающей уборку в ее квартире матери

      Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии

      Раскрыты детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

      Умер автор культовых голливудских комедий

      ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника

      США заявили о завершении процесса выделения 50 миллиардов долларов Киеву из активов РФ

      В США заявили о влиянии Китая на отношения КНДР с Россией

      Украину предостерегли от нарушения конвенции о противопехотных минах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше