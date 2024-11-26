Стоимость возможной аренды Кремля оценили

Руководитель аукционного дома Андрей Окулов оценил, во сколько обошлась бы аренда Московского Кремля, если бы его сдавали под офисы для элитного бизнес-центра. Соответствующую сумму он назвал в разговоре с изданием «Екатеринбург Онлайн».
Эксперт предположил, что с учетом того, что стоимость аренды элитных помещений в среднем составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр, минимальная расценка составила бы 270 миллионов рублей. Однако, обращая внимание на то, что Кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и центр государственной власти, обладающий особой уникальностью и являющийся отражением всей истории России, его стоимость нельзя измерять исключительно рублями, подчеркнул Окулов. «Учитывая премию за уникальность, ставка может увеличиться в 10-15 раз, то есть до 4,05 миллиарда рублей в месяц. Аренда всего первого этажа Эйфелевой башни для мероприятия стоит около 200 тысяч евро за вечер (около 200 миллионов рублей), в "Бурдж-Халифа" (сверхвысотном небоскребе в Дубае — прим. «Ленты.ру») аренда пентхауса стоит около 150 тысяч долларов в месяц (около 15 миллионов рублей). Так что аренда Кремля, если бы она была возможна, стала бы самой дорогой в мире», — убежден специалист.
Помимо этого, при возможной аренде Кремля понадобятся расходы на его содержание — круглосуточную охрану, реставрацию, озеленение, освещение, отопление и кондиционирование. Одно обслуживание такого объекта может обходиться в десятки миллионов рублей в месяц, что влияет на стоимость аренды, добавил эксперт.
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