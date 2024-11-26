Стоимость возможной аренды Кремля оценили

Эксперт Окулов: возможная аренда Кремля под офисы стоила бы до 4,05 млрд руб.

Руководитель аукционного дома Андрей Окулов оценил, во сколько обошлась бы аренда Московского Кремля, если бы его сдавали под офисы для элитного бизнес-центра. Соответствующую сумму он назвал в разговоре с изданием «Екатеринбург Онлайн».

Эксперт предположил, что с учетом того, что стоимость аренды элитных помещений в среднем составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр, минимальная расценка составила бы 270 миллионов рублей. Однако, обращая внимание на то, что Кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и центр государственной власти, обладающий особой уникальностью и являющийся отражением всей истории России, его стоимость нельзя измерять исключительно рублями, подчеркнул Окулов. «Учитывая премию за уникальность, ставка может увеличиться в 10-15 раз, то есть до 4,05 миллиарда рублей в месяц. Аренда всего первого этажа Эйфелевой башни для мероприятия стоит около 200 тысяч евро за вечер (около 200 миллионов рублей), в "Бурдж-Халифа" (сверхвысотном небоскребе в Дубае — прим. «Ленты.ру») аренда пентхауса стоит около 150 тысяч долларов в месяц (около 15 миллионов рублей). Так что аренда Кремля, если бы она была возможна, стала бы самой дорогой в мире», — убежден специалист.

Помимо этого, при возможной аренде Кремля понадобятся расходы на его содержание — круглосуточную охрану, реставрацию, озеленение, освещение, отопление и кондиционирование. Одно обслуживание такого объекта может обходиться в десятки миллионов рублей в месяц, что влияет на стоимость аренды, добавил эксперт.

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