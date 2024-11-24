Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:15, 24 ноября 2024Экономика

В Сочи выставили на продажу один их самых дорогих домов

73-летняя бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи
Мария Винар

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бизнесвумен Алла Аксельрод выставила на продажу один их самых дорогих домов в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о шестиэтажном особняке с бассейном, расположенном на проспекте, который занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых коротких. При этом уточняется, что дом находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и гостиницы «Жемчужина» у побережья города. Также рядом с ним — пентхаусы эстрадных артистов Владимира Винокура и Льва Лещенко. Дом полностью укомплектован дорогой мебелью люксового бренда Ralph Lauren и премиальной бытовой техникой. Стоимость особняка составляет 2,4 миллиарда рублей.

Известно, что 73-летняя владелица роскошного коттеджа из Санкт-Петербурга также имеет три автомобиля: Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz SL и Maybach 57. Кроме того, у предпринимательницы присутствует доля в фирме «Диалог-СТ», которая производит сайдинги. Вдобавок у нее есть два бизнеса: один — по подготовке к продаже, второй — по аренде недвижимости. Ранее Аскельрод владела десятью фирмами, половина из них была связана со строительством в Сочи.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп» назвали стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли детали операции по запуску «Орешника»

      Российский десант освободил село в Курской области

      На Западе резко высказались о приходе Зеленского к власти

      Россиянам объяснили суть изменений в выплатах накопительной пенсии в 2025 году

      В Сочи выставили на продажу один их самых дорогих домов

      Песков назвал удар «Орешником» своевременным и эффективным

      Медведев указал на двуличие США по решениям МУС

      В России загорелся склад с емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей

      Российская группировка «Север» отбила контратаку и уничтожила 50 украинских военных

      Звезде «Семнадцати мгновений весны» понадобилась экстренная помощь врачей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше