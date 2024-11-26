Трехметровый питон проломил крышу в жилом доме и упал на диван семьи

WOB: в Малайзии трехметровый питон проломил крышу в жилом доме и упал на диван

В Малайзии питон длиной три метра проломил крышу в жилом доме и упал на диван семьи. Об этом сообщает издание World of Buzz.

В момент инцидента в помещении находились жильцы. Они вызвали спасателей — поимкой рептилии занялась команда из семи человек. Питон пытался сбежать, однако специалистам удалось посадить его в клетку.

Предполагается, что змея проникла в дом из расположенной неподалеку плантации масличной пальмы и скрылась в потолке. Члены семьи признались, что прежде слышали непонятный шум, доносившийся с потолка, однако не придали ему значения, решив, что источником являются мелкие грызуны.

Ранее в США женщина нашла огромную змею в собственном туалете. Прибывшие на место по ее вызову правоохранители сумели поймать рептилию в наволочку.