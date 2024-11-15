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15:43, 15 ноября 2024Из жизни

Женщина пошла в туалет ночью и нашла за унитазом питона

В США женщина столкнулась с питоном в собственном туалете
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: David Clode / Unsplash

Американка нашла огромную змею в собственном туалете. Об этом пишет WLWT5.

Женщина из Колумбии, штат Южная Каролина, США, встала ночью, чтобы сходить в туалет. Зайдя в ванную, она внезапно столкнулась с крупной змеей, свернувшейся в клубок за унитазом. Это оказался питон. Она тут же позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители сумели поймать рептилию в наволочку.

Питоны не водятся в этой части страны. Полицейские считают, что змея — чей-то питомец, который ускользнул из дома и заполз в чужое жилье. Питон останется в отделении полиции до тех пор, пока не найдется его владелец или ему не подыщут новый дом.

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Ранее сообщалось, что в китайском городе Хойчжоу пожарные едва успели спасти мужчину, которого душил питон. Пострадавший был пьян, а его собутыльники рассказали, что он пытался подраться со змеей.

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