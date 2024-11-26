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21:36, 26 ноября 2024Культура

Умер автор культовых голливудских комедий

Сценарист и режиссер культовых голливудских комедий Джим Абрахамс ушел из жизни
Андрей Шеньшаков

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images

Джим Абрахамс, автор комедии «Аэроплан» и один из сценаристов «Голого пистолета», ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание со ссылкой на его сына Джозефа, Абрахамс умер у себя дома, в Санта-Монике, США. Рядом с постановщиком и автором сценариев находились родственники, а смерть наступила по естественным причинам.

За свою карьеру Абрахамс принял участие в создании более 20 известных картин, а также тесно сотрудничал с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Помимо культовых американских комедий «Голый пистолет» и «Аэроплан», Джим приложил руку к съемкам «Очень страшного кино» и создал самостоятельную дилогию «Горячие головы!». В последние годы много внимания уделял благотворительности.

Ранее стало известно, что умер актер из легендарного фильма «Пункт назначения» и хоррора «Кэндимен» Тони Тодд. Ему было 69 лет.

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