Килинкаров: Запад увеличит поставки ВСУ, чтобы удержать курское направление

Запад может увеличить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), надеясь, что Киев удержит курское направление. Такую версию событий назвал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, цитирует РИА Новости.

«Все, что у них на [Западе] есть в арсенале и что можно поставить Украине, будет поставлено. Оно будет поставлено в надежде удержать курское направление — они почему-то считают, что кто-то с ними будет о чем-то торговаться», — сказал он. Бывший депутат Рады отметил, что вопрос о Курской области решится до того момента, когда Москва начнет переговорный процесс.

По словам Килинкарова, есть мнение, что за несколько недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет решена судьба Украины, поэтому «лестница эскалации» будет пройдена до его прихода к власти. Некоторые предполагают, что новый американский может начать переговоры и урегулировать конфликт, добавил он.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ наносить удары по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны».