Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 26 ноября 2024Бывший СССР

Увеличение военных поставок Украине связали с планами удержать курское направление

Килинкаров: Запад увеличит поставки ВСУ, чтобы удержать курское направление
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Запад может увеличить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), надеясь, что Киев удержит курское направление. Такую версию событий назвал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, цитирует РИА Новости.

«Все, что у них на [Западе] есть в арсенале и что можно поставить Украине, будет поставлено. Оно будет поставлено в надежде удержать курское направление — они почему-то считают, что кто-то с ними будет о чем-то торговаться», — сказал он. Бывший депутат Рады отметил, что вопрос о Курской области решится до того момента, когда Москва начнет переговорный процесс.

По словам Килинкарова, есть мнение, что за несколько недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет решена судьба Украины, поэтому «лестница эскалации» будет пройдена до его прихода к власти. Некоторые предполагают, что новый американский может начать переговоры и урегулировать конфликт, добавил он.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ наносить удары по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

      В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

      Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

      Сбивающая людей с ног пурга в российском поселке попала на видео

      Обновление Windows 11 сломалось на ПК со сканерами

      Появились новые подробности по делу разорванной свиньями российской школьницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше