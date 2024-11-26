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13:45, 26 ноября 2024Россия

В городе России поставщик школьного питания исключил свинину по религиозным соображениям

В Норильске поставщик питания перестал кормить детей свининой из-за регилии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Норильске поставщик школьного питания перестал кормить учеников свининой. Одной из причин этого стал религиозный фактор, сообщает издание «Северный город».

«Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу. (...) мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания», — сообщил журналистам представитель компании.

Собеседник издания подчеркнул, что при принятии решения исходили также из соображений пищевой ценности и безопасности. «Именно говядина — лидер по содержанию белка, нужного детям для роста», — отметил он. О преимуществах мяса курицы перед свининой представитель организации не рассказал.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли сообщения о массовом отравлении детей в одной из московских школ. Причиной обращения десятков детей за медицинской помощью там назвали норовирус, возбудителей которого в учебном учреждении не нашли.

ЖЗЛ
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