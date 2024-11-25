Роспотребнадзор опроверг массовое отравление детей в московской школе

Роспотребнадзор Москвы опроверг информацию об отравлении детей в столичной школе

Сообщения о том, что десятки детей отравились в школе №1512 на востоке Москвы водой из кулера, не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным надзорного ведомства, у 32 детей, которые обратились за помощью к медикам из-за плохого самочувствия, обнаружили норовирус — острую кишечную инфекцию. При этом возбудителей инфекций в образовательном учреждении не нашли.

«По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены. Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших», — говорится в сообщении Роспотребнадзора Москвы.

Главный детский инфекционист Москвы Людмила Мазанкова отметила, что норовирус в основном передается контактно-бытовым путем и является очень заразной инфекцией. Попадание такого вируса в детский коллектив очень часто вызывает его активное распространение. Норовирус при этом, по словам специалиста, легко лечится дома и переносится детьми в легких формах. Лечение от острой кишечной инфекции включает в себя обильное питье, прием энтеросорбентов и соблюдение диеты. Чтобы защититься от заражения инфекцией, нужно соблюдать правила личной гигиены.

«Всем обратившимся в поликлинику детям оказали необходимую помощь амбулаторно. На данный момент все заболевшие школьники выздоровели», — сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, добавив, что в школе №1512 с понедельника, 25 ноября, возобновится образовательный процесс.

Об отравлении детей в Москве стало известно 18 ноября. Изначально сообщалось, что причиной отравления стала вода из кулера в учебном заведении. Столичную школу впоследствии закрыли.