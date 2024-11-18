Десятки детей отравились водой из кулера в московской школе. Ее временно закрыли

В Москве остановили работу школы № 1512 после заражения 30 детей норовирусом

Десятки учеников школы №1512 на востоке Москвы пожаловались на плохое самочувствие — предварительно, они отравились водой из кулера в учебном заведении. Всего их — почти 50 человек.

Сообщается, что жалобы появились в начале прошлой недели. В четверг, 14 ноября, под конец учебного дня детей начало тошнить и поносить. При этом утверждается, что учителя никаких мер не принимали и не разрешали забирать детей домой.

По словам детей, которые передают родители, они чувствовали странный вкус у воды в кулере. Из-за этого родители просят проверить поставщика, написав коллективное заявление в прокуратуру. Другие сообщили, что жалобы были и на качество еды в столовой. Одному из детей домой вызвали скорую помощь.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

У школьников диагностировали норовирус

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщил, что у отравившихся детей выявили РНК норовируса второго типа. Но причины и условия возникновения очага инфекции специалисты еще выясняют — они взяли пробы еды и воды из всех кулеров, смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми.

Кроме того, Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением. Уточняется, что из 30 обратившихся в поликлинику детей помощь оказали всем амбулаторно, госпитализированных нет.

Работу школы приостановили

Школу №1512 по решению Роспотребнадзора временно закрыли, сообщила директор образовательного учреждения Елена Дегтярева.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Решение было вынесено еще 14 ноября «в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции». «На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — уточнила она.

На время карантина в школе организовали дистанционное обучение. Срок карантина — до 24 ноября.

Возбуждено уголовное дело

Перовский следственный отдел столичного управления Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Версия следствия также гласит, что ученики почувствовали недомогание, выпив воду из кулера. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.