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15:27, 7 ноября 2024Россия

В российском курортном городе произошло массовое отравление лесными грибами. Что об этом известно?

В Геленджике произошло массовое отравление лесными грибами
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более десяти человек отравились лесными грибами в Геленджике. Трое — в реанимации. Среди пострадавших беременная женщина и 77-летний пенсионер.

Тем временем россияне продолжают заниматься тихой охотой, из-за чего в больницы российского курортного города продолжают поступать люди с отравлением. «Медики Геленджика обеспокоены тем, что в городскую больницу все чаще стали поступать пациенты, которые отравились грибами», — указала замглавы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

Большинство грибников заявили, что собирали в лесах опята и рыжики.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Любители тихой охоты наелись ядовитых двойников съедобных грибов

Причиной массового отравления стали ядовитые двойники съедобных грибов. У большинства пострадавших зафиксирована почечная и печеночная недостаточности.

На данный момент медики пытаются стабилизировать состояние поступивших в больницу россиян.

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В реанимации оказался опытный грибник

По данным «Shot Проверки», одним из популярных мест у грибников оказалось село Возрождение. Там группа друзей собрала ведро опят и рыжиков, после чего отнесла их своему опытному товарищу, который приготовил из них ужин. Опытный грибник оказался единственным, кто употребил данные грибы в пищу, после чего попал в реанимацию.

К первым симптомам отравления грибами врачи относят тошноту и рвоту. При их появлении следует незамедлительно обратиться в больницу, где медики сделают промывание желудка. В противном случае ситуация может быть необратимой, вплоть до летального исхода.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российским грибникам посоветовали брать с собой специальный справочник

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что у многих грибов есть опасные двойники. Чтобы случайно не насобирать ядовитых грибов, он посоветовал брать с собой специальный справочник или пользоваться приложениями для распознавания грибов.

«У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Например, у лисичек есть опасный собрат — ложная лисичка. Особое внимание уделяйте морфологическим различиям», — призвал специалист.

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