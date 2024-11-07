Россияне массово отравились грибами

В Геленджике более десяти человек отравились лесными грибами

Массовое отравление лесными грибами произошло в Геленджике, трое человек в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадали более 10 человек. У большинства выявили симптомы печеночной и почечной недостаточности. Среди пострадавших есть 77-летний пенсионер и беременная женщина.

По информации канала, россияне думали, что употребляют в пищу рыжики и опята. Однако грибы оказались их ядовитыми двойниками. На данный момент медики пытаются стабилизировать состояние пациентов.

Ранее жители Керчи массово отравились едой, заказанной в службе доставки. По результатам первых лабораторных исследований выяснилось, что пострадавшие заразились сальмонеллезом.