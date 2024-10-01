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17:42, 1 октября 2024Россия

Жители российского курорта массово отравились едой из службы доставки

В Керчи жители массово отравились едой из службы доставки Wasabi

Фото: Дмитрйи Ермаков / «Лента.ру»

Жители Керчи массово отравились едой, заказанной в службе доставки Wasabi. Об этом сообщил на сайте Роспотребнадзор по Республике Крым и Севастополю.

По результатам первых лабораторных исследований выяснилось, что пострадавшие заразились сальмонеллезом. Кроме того, на объекте обнаружили грубые нарушения санитарного законодательства. Все материалы переданы в суд для принятия решения о приостановлении его работы.

Как пишет «Сапа» в Telegram, на данный момент выявлено минимум 17 пострадавших с кишечной инфекций.

В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил, что по информации о массовом отравлении жителей Керчи продукцией суши-бара организована проверка. Сотрудники ведомства устанавливают качество поставляемой еды, а также документы работников кухни, где она производилась.

Ранее в Сибири массово отравились шаурмой жители Минусинска. Все пострадавшие покупали уличную еду в одном и том же кафе. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора по Красноярскому краю изъяли 370 килограммов продукции, а деятельность предпринимателя, открывшего точку питания, приостановили на 90 суток.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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