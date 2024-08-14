Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 14 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили о ядовитых двойниках грибов

Председатель союза дачников Чаплин предупредил о ядовитых двойниках грибов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Не следует собирать и есть грибы, если нет уверенности в их съедобности, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об опасности некоторых грибов он рассказал в беседе с Life.

Чаплин отметил, что главный риск представляют собой грибы, которые внешне напоминают съедобные, но на самом деле токсичны. «У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Например, у лисичек есть "опасный собрат" — ложная лисичка. Особое внимание уделяйте морфологическим различиям», — призвал эксперт. Чтобы не ошибиться, он посоветовал, отправляясь за грибами, брать с собой специальный справочник или пользоваться приложениями для распознавания грибов.

Также эксперт рекомендовал позаботиться об удобной обуви и одежде для походов в лес. По его словам, лучше всего носить рубашки и брюки, полностью скрывающие руки и ноги. Это поможет защитить кожу от порезов и укусов насекомых, отметил Чаплин.

В заключение эксперт призвал никогда не вырывать грибы из земли, так как таким образом можно повредить грибницу. По его словам, хорошие грибы лучше срезать ножом, а ядовитые — не трогать, так как они хоть и представляют опасность для человека, но играют важную роль в экосистеме леса.

Материалы по теме:
Что делать, если тошнит? Простые способы, чтобы помочь себе
Что делать, если тошнит?Простые способы, чтобы помочь себе
21 августа 2023
Список съедобных грибов, которые растут в России. Фото, названия и описание популярных съедобных грибов
Список съедобных грибов, которые растут в России.Фото, названия и описание популярных съедобных грибов
11 августа 2023

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев назвал признаки отравления грибами. По его словам, первыми признаками отравления грибами могут быть резкая слабость, тошнота, нарушение сознания, озноб и повышение температуры тела.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      МЧС прокомментировало информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

      Москвичи избавились от тонн вторсырья

      Постпредство России заявило об отсутствии контактов с ООН по вылазке ВСУ под Курском

      Стало известно об ударе по военному складу в порту Одессы

      Британский стартап привлек миллионы долларов на совершенствование батарей для электрокаров

      Гиена растерзала возвращавшуюся домой с рынка женщину

      Алаудинов допустил вероятность расправы над Зеленским

      В США замедлилась инфляция

      Врач назвала здоровую альтернативу сахару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше