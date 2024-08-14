Россиян предупредили о ядовитых двойниках грибов

Председатель союза дачников Чаплин предупредил о ядовитых двойниках грибов

Не следует собирать и есть грибы, если нет уверенности в их съедобности, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об опасности некоторых грибов он рассказал в беседе с Life.

Чаплин отметил, что главный риск представляют собой грибы, которые внешне напоминают съедобные, но на самом деле токсичны. «У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Например, у лисичек есть "опасный собрат" — ложная лисичка. Особое внимание уделяйте морфологическим различиям», — призвал эксперт. Чтобы не ошибиться, он посоветовал, отправляясь за грибами, брать с собой специальный справочник или пользоваться приложениями для распознавания грибов.

Также эксперт рекомендовал позаботиться об удобной обуви и одежде для походов в лес. По его словам, лучше всего носить рубашки и брюки, полностью скрывающие руки и ноги. Это поможет защитить кожу от порезов и укусов насекомых, отметил Чаплин.

В заключение эксперт призвал никогда не вырывать грибы из земли, так как таким образом можно повредить грибницу. По его словам, хорошие грибы лучше срезать ножом, а ядовитые — не трогать, так как они хоть и представляют опасность для человека, но играют важную роль в экосистеме леса.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев назвал признаки отравления грибами. По его словам, первыми признаками отравления грибами могут быть резкая слабость, тошнота, нарушение сознания, озноб и повышение температуры тела.