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17:47, 21 сентября 2023Забота о себе

Врач рассказал об опасности отравления грибами и назвал его первые симптомы

Гастроэнтеролог Якушев: отравление грибами опасно тем, что проявляется не сразу

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

Отравление грибами, в отличие от отравления другими продуктами, проявляется не сразу, чем и опасно, предупредил гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев. Первые симптомы недуга врач назвал «Ленте.ру».

Якушев рассказал, что в основном в России грибники травятся бледной поганкой, которую путают с шампиньоном из-за отдаленного сходства. Также на столах россиян случайно оказываются мухомор вонючий, галерина окаймленная, паутинник красивейший.

По словам собеседника «Ленты.ру», первыми признаками отравления грибами могут быть резкая слабость, тошнота, нарушение сознания, озноб и повышение температуры тела.

В основном после отравления грибами у людей развивается либо почечное повреждение, либо тяжелое заболевание печени — токсический гепатит, либо сердечно-сосудистая недостаточность

Андрей Якушевгастроэнтеролог

В некоторых ядовитых грибах концентрация токсинов настолько высокая, что для отравления достаточно съесть совсем немного, пояснил гастроэнтеролог. Он добавил, что главная опасность такого отравления в том, что к моменту появления клинических признаков заболевания зачастую уже поздно использовать противоядие.

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Однако отравиться можно даже съедобными грибами, предупредил врач. «Грибы — тяжелая для переработки организмом пища. Для их переваривания необходимы ферменты — пептидазы. У некоторых людей их вообще нет. В итоге при употреблении в пищу большого количества съедобных грибов может появиться тяжесть в животе, нарушение стула и даже боль», — отметил гастроэнтеролог.

Ранее Якушев назвал способы избежать образования камней в желчном пузыре. Он отметил, что женщины чаще мужчин страдают от желчекаменной болезни.

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    Вера Владзиевская
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