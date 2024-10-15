Mash: десятки покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром

Покупатели популярных супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «ВкусВилл» пожаловались на отравление зефиром, в составе которого содержится заменитель сахара мальтит. Завод «Сокол», изготавливающий сладость в подмосковном городе Дмитров, обвинил людей в переедании продукции.

По данным Telegram-канала Mash, после массовых сообщений о плохом самочувствии Роспотребнадзор устроил выездную проверку на предприятии. Сотрудники службы изъяли образцы кондитерского изделия, которое продавалось на полках магазинов. Пока торговые сети временно отказались от продукции «Сокола».

При этом производитель не считает себя виновным в массовом отравлении. По его мнению, покупатели сами виноваты в том, что произошло. На заводе считают, что россияне переели сладость, предназначенную для больных сахарным диабетом людей. Там заметили, что в сутки можно есть не более одного зефира.

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Десятки людей пожаловались на диарею и тошноту после употребления зефира

Первые сообщения об отравлении появились 12 октября. Покупатели магазина «ВкусВилл» почувствовали себя плохо после употребления зефира «Классический». У них наблюдались тошнота и диарея. При этом, по заверению пострадавших россиян, лекарства не помогли им уменьшить боли.

Они предположили, что причиной произошедшего может быть мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Вещество оказывает слабительное действие, вызывает диарею, не рекомендуется детям, подросткам и беременным женщинам.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следом за покупателями из «ВкусВилл» пожаловались те, кто приобрел продукцию в «Пятерочке» и «Перекрестке». Пострадали десятки человек. Он съели зефир «Жизель», производящийся на том же заводе, где и «Классический», после чего почувствовали вздутие, боли в животе и диарею.

«ВкусВилл» опроверг информацию о массовом отравлении зефиром

В пресс-службе российской розничной сети супермаркетов сообщили, что информация о массовом отравлении зефиром не соответствует действительности.

Там уточнили, что была осуществлена проверка обращений от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. За этот период «ВкусВилл» получил 32 обращения, то есть менее 0,3 процента от общего числа покупок. В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие», — говорится в публикации.

До получения повторных исследований продажи этого зефира решили приостановить.