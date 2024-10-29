СК представил результат экспертиз по делу о гибели детей под Красноярском. Возможной причиной отравления стал инсектицид

Дети погибли в Красноярске из-за инсектицида, его нашли на посуде семьи

Представители управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия обнаружили вещество, ставшее причиной гибели четверых детей в красноярском поселке Красная Сопка. Им оказался инсектицид, частицы которого следователи выявили на посуде в доме, где произошел инцидент.

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что следствие считает причиной отравления детей попадание химпрепарата в организм.

Содержимое обнаруженных в мусорном ведре пустых баллонов с дихлофосом соответствует заявленному у производителя, добавили следователи.

Дети отравились во время семейного ужина

Об отравлении многодетной семьи стало известно 21 сентября. Выжить удалось только 34-летнему Дмитрию — отцу, единственному принявшему таблетку от боли в животе, а также беременной матери. Их дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, погибли. Также умер и домашний котенок, на чьей шерсти эксперты обнаружили компоненты инсектицидов.

Изначально предполагалось, что семья отравилась токсичным веществом, которое содержалось в купленных в магазине пельменях, но эту версию быстро опровергли. В СК посчитали, что к гибели детей привело попадание в их организм неустановленного средства от насекомых. Компоненты инсектицидного средства выявила судебно-химическая экспертиза.

Впоследствии руководитель управления криминалистики регионального управления СК Артем Кротов сообщил, что родители не проветрили дом после обработки дихлофосом. На допросе глава семьи признался, что после обработки дома средством от насекомых домочадцы вышли погулять на пару часов, оставив открытой лишь небольшую форточку.

Отцу отравившихся детей грозит уголовная ответственность

По словам главы семьи, в его доме не работала вытяжка, вследствие чего имелись проблемы с вентиляцией. На повторном допросе он также указал на имевшуюся в доме повышенную влажность, из-за которой постоянно отклеивались обои.

Отцу отравившихся насмерть детей теперь грозит уголовная ответственность по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). При этом вопрос о возбуждении нового дела, по словам следователей, сейчас не рассматривается. В региональном управлении СК подчеркнули, что подобные решения будут приняты только после того, как завершатся все проверки, а эксперты сделают окончательные выводы по произошедшему.