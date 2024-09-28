Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 28 сентября 2024Силовые структуры

Отцу отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность. В чем он признался во время второго допроса?

Отцу погибших под Красноярском четверых детей грозит уголовная ответственность

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В отношении отца четверых детей, отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края, могут возбудить уголовное дело. По информации Telegram-канала Shot, мужчину хотят привлечь к ответственности за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Уточняется, что во время повторного допроса мужчина признался, что распылил средство от насекомых во всех комнатах и плохо проветрил дом, открыв лишь маленькую форточку. При этом 34-летний глава семьи единственный принял таблетку от болей в животе, когда ему стало плохо.

При этом в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что пока не рассматривают вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводах экспертов

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Дети могли отравиться средством от насекомых

21 сентября стало известно об отравлении семьи из шести человек после употребления ужина. В результате спасти удалось только взрослых мужчину и женщину, их четверо детей не выжили. Сначала предполагалось, что россияне съели продукты с неизвестным токсичным веществом — пельмени и курицу. Однако позже эту версию опровергли.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило, что результаты исследования показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.

Теперь в качестве приоритетной версии рассматривается попадание в организм детей неустановленного средства от насекомых. Как рассказали в Следственном комитете России, компоненты инсектицидного средства выявила судебно-химическая экспертиза.

Материалы по теме:
В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос
В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос
24 сентября 2024
СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос
СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос
24 сентября 2024
Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?
Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?
23 сентября 2024

По словам руководителя управления криминалистики регионального управления СК РФ Артема Кротова, родители отравившихся детей не проветрили дом после распыления там инсектицидного аэрозоля (дихлофоса). Он уточнил, что в ходе обыска в мусорном ведре были найдены два пустых баллона от дихлофоса, что свидетельствует о большом объеме израсходованного средства.

Экспертиза установила, что вещества из инсектицидного средства обладают токсическим и паралитическим действием, вызывают желудочно-кишечное расстройство. Основная версия следствия заключается в несоблюдении правил использования отравляющего средства в быту, отметил Кротов.

Вероятность смертельного отравления детей дихлофосом оценили

Представитель регионального СК подчеркнул, что говорить о том, что причиной смертельного отравления детей стал дихлофос от насекомых «Варан», пока рано.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Он подтвердил, что найденные экспертами компоненты инсектицидного средства входят в состав данного аэрозоля. «Но однозначно утверждать, что причиной отравления стал именно этот дихлофос, рано. Может, они [семья] обрабатывали дом другими инсектицидными средствами ранее. Возможно, препарат имел накопительный эффект», — объяснил представитель регионального СК.

По его словам, какое-то из средств могло находиться в доме продолжительное время, постепенно впитываясь в мебель, посуду и другие предметы обихода, а затем дать мощный эффект после последней обработки жилья от насекомых.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

      Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

      Ирина Болгар рассказала о знакомстве с Павлом Дуровым

      В Британии призвали угледарскую группировку ВСУ сдаться

      Тарасова заступилась за раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант Загитову

      Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации генсека «Хезболлы»

      Глава Дагестана сделал заявление о прилегающих к месту взрыва на АЗС домах

      В МЧС России сообщили о 13 жертвах взрыва на АЗС в Дагестане

      Тело одного погибшего вывезли с места крушения вертолета под Архангельском

      В Европе заявили об усиливающемся давлении на Украину в пользу переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше