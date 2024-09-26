Появились результаты экспертизы еды после отравления семьи в Красноярском крае. Пельмени оказались ни при чем

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило, что завершило лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп» в поселке Красная Сопка после отравления семьи. Выяснилось, что пельмени оказались ни при чем.
Для исследования взяли пробы из всех партий пельменей и курицы, которые в нем продавались, и аналогичные тем, которые ела семья перед отравлением.
Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.
Как отметили в Главном следственном управлении СК РФ по краю, Роспотребнадзор также делал заключение по смывам тарелок и воде, изъятым в магазине и дома.
Кроме того, не было выявлено превышения нормируемых значений опасных веществ в других продуктах в доме семьи: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце. Эксперты искали в них превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути.
В СК отмечают, что основные версии отравления, которые следователи продолжают рассматривать — употребление продуктов с неким токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля (дихлофоса).
Брат отца отравившихся детей заявил, что опасается за семью
Брат отца четырех детей, ставших жертвами отравления, заявил, что опасается за семью после трагедии.
Он объяснил это тяжестью последствий для родителей, оставшихся без детей, и любопытством окружающих, которое его «уже достало».
Не знаю, как они будут. Для них это ужас, а тут еще расспросы. Детям моим пишут разное в соцсетях, они ревут. [Отец детей] Димка головой о стену бьется. Боюсь, что их доведут до нехорошего
Он также вспомнил, как вместе с женой нашел родных в тяжелом состоянии: «Я возле племянника был. Жена бегала от одного ребенка к другому, к брату, к жене его, воды поднести, пошевелить, пока бригада скорой, реанимация не приехала». Алексей добавил, что ждет скорого возвращения родных домой, и хочет понять, чем они могли отравиться, «чтобы люди знали, чего бояться». В версии о средстве от насекомых он сомневается.
Следователи назвали сроки установления причин трагедии
В Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что точные причины фатального отравления детей будут установлены не менее чем через месяц.
Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали отравление вследствие воздействия неустановленного токсического вещества. Помимо этого, ожидаются результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома и магазина, в котором были приобретены продукты.
До этого там же сообщали, что в пробах рвотных масс отравившихся обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно, это дихлофос.