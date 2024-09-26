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16:31, 26 сентября 2024Россия

Появились результаты экспертизы еды после отравления семьи в Красноярском крае. Пельмени оказались ни при чем

Эксперты завершили анализ продуктов после смертельного отравления детей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило, что завершило лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп» в поселке Красная Сопка после отравления семьи. Выяснилось, что пельмени оказались ни при чем.

Для исследования взяли пробы из всех партий пельменей и курицы, которые в нем продавались, и аналогичные тем, которые ела семья перед отравлением.

Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.

управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Как отметили в Главном следственном управлении СК РФ по краю, Роспотребнадзор также делал заключение по смывам тарелок и воде, изъятым в магазине и дома.

Кроме того, не было выявлено превышения нормируемых значений опасных веществ в других продуктах в доме семьи: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце. Эксперты искали в них превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути.

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В СК отмечают, что основные версии отравления, которые следователи продолжают рассматривать — употребление продуктов с неким токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля (дихлофоса).

Брат отца отравившихся детей заявил, что опасается за семью

Брат отца четырех детей, ставших жертвами отравления, заявил, что опасается за семью после трагедии.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Он объяснил это тяжестью последствий для родителей, оставшихся без детей, и любопытством окружающих, которое его «уже достало».

Не знаю, как они будут. Для них это ужас, а тут еще расспросы. Детям моим пишут разное в соцсетях, они ревут. [Отец детей] Димка головой о стену бьется. Боюсь, что их доведут до нехорошего

Алексей брат отца отравившихся детей

Он также вспомнил, как вместе с женой нашел родных в тяжелом состоянии: «Я возле племянника был. Жена бегала от одного ребенка к другому, к брату, к жене его, воды поднести, пошевелить, пока бригада скорой, реанимация не приехала». Алексей добавил, что ждет скорого возвращения родных домой, и хочет понять, чем они могли отравиться, «чтобы люди знали, чего бояться». В версии о средстве от насекомых он сомневается.

Следователи назвали сроки установления причин трагедии

В Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что точные причины фатального отравления детей будут установлены не менее чем через месяц.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали отравление вследствие воздействия неустановленного токсического вещества. Помимо этого, ожидаются результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома и магазина, в котором были приобретены продукты.

До этого там же сообщали, что в пробах рвотных масс отравившихся обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно, это дихлофос.

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      Антон Похиляк
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