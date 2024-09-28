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13:50, 28 сентября 2024Силовые структуры

СКР высказался о возбуждении нового дела по отравлению семьи в Красноярском крае

СКР не намерен возбуждать новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Следователи сказали, что не рассматривают вопрос о возбуждении нового дела по отравлению семьи в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, все процессуальные решения будут приниматься только после получения всех экспертиз и окончательных выводов экспертов.

Ранее стало известно, что отцу отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей грозит уголовная ответственность по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах, но плохо проветрил дом — он открыл только маленькую форточку.

Об отравлении семьи из шести человек в Красноярском крае сообщалось 21 сентября. Выжили только родители, при этом женщина находится на последних сроках беременности. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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