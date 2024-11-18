Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 18 ноября 2024Россия

Раскрыт диагноз отравившихся водой из кулера в московской школе детей

Роспотребнадзор: у отравившихся в Москве школьников РНК норовируса второго типа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

У отравившихся водой из кулера в московской школе детей выявили РНК норовируса второго типа. Диагноз школьников раскрыли в комментарии управления Роспотребнадзора по Москве, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как пояснили в ведомстве, специалисты выясняют причины и условия возникновения очага инфекции норовируса. В частности, произведен забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяты смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми.

«Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», — уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник, 18 ноября, стало известно, что около полусотни детей отравились водой из кулера в столичной школе №1512. У них появились признаки отравления — тошнота и диарея. Позже школьники рассказали, что в кулере была вода со специфическим вкусом.

Роспотребнадзор приостановил работу образовательного учреждения. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-майор перечислил регионы России с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ

      Борис Джонсон усомнился в сдаче Украины Трампом

      Цены на аренду жилья в Москве взлетели

      Стилист Рогов назвал самый модный способ утеплиться зимой

      Пользователей iPhone напугали таинственные голоса

      Лукашенко назвал позицию Польши по Белоруссии гадкой

      В России попросили повременить с отменой запрета на вывоз бензина

      Названо максимально допустимое количество красной икры в день

      Зеленский приехал в Покровск

      Путин продлил полномочия ректора МГУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше