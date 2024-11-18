Раскрыт диагноз отравившихся водой из кулера в московской школе детей

Роспотребнадзор: у отравившихся в Москве школьников РНК норовируса второго типа

У отравившихся водой из кулера в московской школе детей выявили РНК норовируса второго типа. Диагноз школьников раскрыли в комментарии управления Роспотребнадзора по Москве, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как пояснили в ведомстве, специалисты выясняют причины и условия возникновения очага инфекции норовируса. В частности, произведен забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяты смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми.

«Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», — уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник, 18 ноября, стало известно, что около полусотни детей отравились водой из кулера в столичной школе №1512. У них появились признаки отравления — тошнота и диарея. Позже школьники рассказали, что в кулере была вода со специфическим вкусом.

Роспотребнадзор приостановил работу образовательного учреждения. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение.