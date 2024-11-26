В Госдуме объяснили название ракеты «Орешник»

Депутат Госдумы Миронов объяснил название ракеты «Орешник»

Депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил название ракеты «Орешник». По его словам, в наименовании есть отсылка к истории Древней Руси, передает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, орешник — наряду с березой, рябиной и ивой — на Руси использовался для изготовления розог для наказания.

«Для того, чтобы наказывать тех, кто не слушается. И я абсолютно убежден, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приема, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника", — это будет действительно хороший урок», — обозначил Миронов.

Ранее Миронова заметили в Госдуме в футболке с фотографией президента России Владимира Путина и ракетой «Орешник».

21 ноября в ходе своего обращения Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности. Он отметил, что это ответ на применение Вооруженными силами Украины американского и британского дальнобойного оружия по российской территории.